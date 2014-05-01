Порошенко назвал Пономарева психбольным: поведение - неадекватное

Кандидат в президенты, внефракционный нардеп Петр Порошенко считает самозваного "мэра" Славянска Вячеслава Пономарева душевнобольным человеком, а его поведение вообще неадекватно.

Об этом заявил в в эфире "Шустер Live", сообщает Укринформ.

"Сидит штаб во главе с душевнобольным Пономаревым. Я имел возможность пообщаться с несколькими людьми, которые непосредственно контактировали с ним последние две-три недели. Они утверждают, что это - психически больной человек... Она контуженный, и его поведение - абсолютно неадекватное", - заявил он.

При этом, как утверждает Порошенко, сам Пономарев приехал из Санкт-Петербурга.

"Он может схватить на улице человека показавшегося ему выпившим. Он может схватить водителя такси, решив, что тот превысил скорость", - пояснил он свои утверждения.

По словам кандидата в президенты, на сегодняшний день мирные граждане могут стать жертвами бандитизма и терроризма "по указанию из Славянска".

Ранее "Главред" сообщал, что захваченному террористами Славянску грозит финансовый коллапс, ведь законный мэр Неля Штепа подала в отставку, а горсовет ее принял ее заявление. Именно Штепа имела право подписывать бухгалтерские документы, а не мэр-самозванец.