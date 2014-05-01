В Горловке экстремисты захватили прокуратуру и устроили костер из уголовных дел

В четверг, 1 мая, в Горловке вооруженные экстремисты захватили городскую прокуратуру.

Люди в масках вынесли из захваченного здания компьютеры, а во дворе устроили костер из уголовных дел и другой прокурорской документации, пишет Gorlovka.ua.

При этом само здание не пострадало. Окна в кабинетах и на входе не разбиты.

Как сообщил очевидец происходящего, во время захвата в прокуратуре не было сотрудников в связи с выходным днем. До этого – с понедельника по среду – прокуратура тоже не работала.

Напомним, 1 мая вооруженные террористы также захватили прокуратуру в Донецке. В результате штурма 15 человек были ранены.