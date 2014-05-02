В телецентр Донецка, захваченный террористами, привезли боевое оружие - СМИ

В Донецке на территорию телецентра, который был захвачен пророссийскими экстремистами, террористы привезли боевое оружие.

Об этом сообщили сотрудники телецентра, пишут Подробности.

"К нам, на Куйбышева, 61 привезли оружие и тут хранят. Много. Очень страшно - сегодня на территории были слышны выстрелы. Стреляли из автомата", - говорят очевидцы.

По словам сотрудников, сначала оружие складировали в столовой, но вскоре переместили его в другое место.

Кроме вышесказанного напомним, в воскресенье, 27 апреля, боевики захватили здание "Донецкой областной телерадиокомпании". Тогда же сообщалось, что террористы начали налаживать вещание российских каналов.