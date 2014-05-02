Боевики в Славянске расформировывают штаб, "Стрелок" пытается вырваться из города - Тымчук

"Командующий отрядом самообороны Славянска "Стрелок" (Игорь Гиркин) с группой подчиненных идет на прорыв из Славянска. Штаб террористов в Славянске расформировывается, аналогичная структура организуется в Горловке.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что командовать штабом в Горловке буде диверсант с позывными "Абвер".

По данным военного эксперта, местным боевикам сообщено, что на вмешательство России особо рассчитывать пока не стоит.

Напомним, ранее лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук заявил, что украинские военные контролируют почти весь Славянск.