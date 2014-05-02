На Донбассе исчезли иностранные журналисты, а террористы остановили движение поездов

Ситуация в Донецкой области остается неспокойной - террористы остановили движение поездов на участке Лозовая (Харьковская область) - Ясиноватая (Донецкая область), в регионе продолжают исчезать журналисты.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги, в пятницу, 2 мая, группой неустановленных лиц был захвачен пост электрической централизации на станции Славянск, в результате чего не осуществляется переключение стрелочных переводов и не работают сигналы (семафоры). Также отключено напряжение в контактной сети от станции Лозовая до станции Ясиноватая, пишет "Остров".

Это стало причиной изменения маршрута следования поездов №19 и №133 сообщением Луганск-Киев. Поезд №77 сообщением Мариуполь-Москва с помощью маневрового тепловоза по измененному маршруту продолжит курсирование. Пригородные электропоезда, которые находятся на участке Лозовая-Ясиноватая, будут передвигаться с помощью маневровых тепловозов.

В результате отсутствия напряжения в контактной сети на участке Лозовая-Ясиноватая движение пассажирских, пригородных и грузовых поездов осуществляться не будет, отметили железнодорожники.

В то же время, как сообщают "Новости Донбасса", в Донецкой области исчезли съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS.

С сотрудниками медиа-компаний пропала связь после того как они выхали в Константиновку Донецкой области. Сейчас связи с ними также нет.

Напомним, 2 мая в Славянске также пропали журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова.

Больше об активизации спецоперации против террористов в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".