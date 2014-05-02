Королевcкая и Царев не будут участвовать в выборах президента: ЦИК сняла их кандидатуры

Центральная избирательная комиссия сняла кандидатуры народного депутата от Партии регионов Олега Царева и экс-министра социальной политики Натальи Королевской с внеочередных выборов на пост президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Царева Олега на внеочередных выборах президента Украины", - говорится в соответствующем постановлении ЦИК.

То же самое значится в постановлении, которое касается Королевской.

Добавим, что снятым кандидатам полагается возврат денежного залога в размере 2,5 млн грн. При этом их утвержденные представители отзываются из избиркомов.

Напомним, что о решении экс-министра социальной политики Натальи Королевской снять свою кандидатуру с выборов президента стало известно 1 мая.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что народный депутат от ПР, лидер движения "Юго-Восток" Олег Царев также решил не участвовать в президентских выборах, назначенных на 25 мая текущего года.