Журналист и переводчик о плене террористов в Славянске: нас допрашивали по одному

2 мая 2014, 16:15

Стали известны подробности похищения журналистов террористами в Славянске.

АТО в Славянске

Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и его переводчик Елена Глазунова, которых ранее захватили в плен, а позже освободили пророссийские экстремисты в Славянске (Донецкая область), рассказали подробности инцидента, отметив, что их допрашивали по одному и отняли драгоценности.

Об этом сообщает "ОстроВ".

По словам Глазуновой, они ехали на встречу, о которой ранее договорились со Стеллой Хорошовой - пресс-секретарем "народного мэра" Славянска: "Мы проехали первый блокпост, я ей позвонила, спросила, какая обстановка, стоит ли нам продвигаться дальше. Она сказала, что все нормально".

Однако, по ее словам, на втором блокпосту машину остановили.

"У пассажиров сразу же забрали бронежилеты и личные вещи. Приехала какая-то группа людей, посадили задержанных в свою машину, и повезла их в Константиновку. Там остановились возле исполкома. К зданию подъехала еще одна машина, которая доставила другую группу журналистов под конвоем", - подчеркнула переводчик.

Она добавила, что пленникам завязали глаза с помощью платков и скотча и снова куда-то повезли.

"Нас привезли в помещение с обшарпанными стенами, как потом оказалось, это были гаражи. Забрали ремни, драгоценности, глаза не развязывали. Поставили нас лицом к стене, ноги на ширине плеч", - заявила Глазунова.

Потом девушек, которые были среди похищенных, отвели в отдельный гараж, посадили на стулья. Начали допрашивать по одному.

"У меня, в частности, выясняли, правда ли я переводчик. Просили говорить фразы на русском и английском. Заставили рассказать о политической ситуации на английском. Выясняли, откуда бронежилеты, нет ли у нас оружия", - сообщила она.

Переводчик отметила, что после того, как боевики убедились, что они не "шпионы", их отпустили.

"Потом нас посадили в машину второй группы журналистов и разрешили уехать", - подчеркнула Глазунова.

В то же время она сообщила, что водитель, который вез ее и американского журналиста в Славянск, сейчас в больнице с гипертоническим кризом.

Ранее сообщалось, что в Славянске пропал журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, а также съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS.

Сейчас украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции под Славянском.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина террористы похитили Славянск журналисты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять