Журналист и переводчик о плене террористов в Славянске: нас допрашивали по одному

Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и его переводчик Елена Глазунова, которых ранее захватили в плен, а позже освободили пророссийские экстремисты в Славянске (Донецкая область), рассказали подробности инцидента, отметив, что их допрашивали по одному и отняли драгоценности.

Об этом сообщает "ОстроВ".

По словам Глазуновой, они ехали на встречу, о которой ранее договорились со Стеллой Хорошовой - пресс-секретарем "народного мэра" Славянска: "Мы проехали первый блокпост, я ей позвонила, спросила, какая обстановка, стоит ли нам продвигаться дальше. Она сказала, что все нормально".

Однако, по ее словам, на втором блокпосту машину остановили.

"У пассажиров сразу же забрали бронежилеты и личные вещи. Приехала какая-то группа людей, посадили задержанных в свою машину, и повезла их в Константиновку. Там остановились возле исполкома. К зданию подъехала еще одна машина, которая доставила другую группу журналистов под конвоем", - подчеркнула переводчик.

Она добавила, что пленникам завязали глаза с помощью платков и скотча и снова куда-то повезли.

"Нас привезли в помещение с обшарпанными стенами, как потом оказалось, это были гаражи. Забрали ремни, драгоценности, глаза не развязывали. Поставили нас лицом к стене, ноги на ширине плеч", - заявила Глазунова.

Потом девушек, которые были среди похищенных, отвели в отдельный гараж, посадили на стулья. Начали допрашивать по одному.

"У меня, в частности, выясняли, правда ли я переводчик. Просили говорить фразы на русском и английском. Заставили рассказать о политической ситуации на английском. Выясняли, откуда бронежилеты, нет ли у нас оружия", - сообщила она.

Переводчик отметила, что после того, как боевики убедились, что они не "шпионы", их отпустили.

"Потом нас посадили в машину второй группы журналистов и разрешили уехать", - подчеркнула Глазунова.

В то же время она сообщила, что водитель, который вез ее и американского журналиста в Славянск, сейчас в больнице с гипертоническим кризом.

Ранее сообщалось, что в Славянске пропал журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, а также съемочные группы телеканалов SkyNews и CBS.

Сейчас украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции под Славянском.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".