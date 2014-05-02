В Одессе проукраинский митинг забросали камнями и дымовыми шашками: онлайн-трансляция

Проросийские сепаратисты атаковали майдановцев и футбольных ультрас.
После того активисты двинулись в сторону Дерибасовской, на улице послышались взрывы от разрыва светошумовых гранат, в сторону активистов полетели дымовые шашки, сообщает "Украинская правда".
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Потом в участников проукраинского марша полетели камни. Несколько машины, припаркованных на пути шествия, были разбиты.
В марше "За единство Украины" принимают участие активисты Майдана, "Правого сектора", "Самообороны", ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста".
На них напали пророссийские активисты, сообщает Думская.net.
В районе Соборной площади гремят взрывы, слышны выстрелы, обе стороны бросают друг в друга камни. Милиция получила подкрепление и попыталась разделить два лагеря, но протестующие оказали правоохранителям сопротивление и забросали их камнями.
В ход пошла тротуарная плитка, камни с мостовой.
"Сепаратисты строят баррикады в центре Одессы. Каким образом вооруженные люди оказались в центре города? Говорят, что это гастролеры", написал на своей странице в Facebook Виталий Уманец.
Фото: pravda.com.ua, видео: bambuser.com