В Одессе проукраинский митинг забросали камнями и дымовыми шашками: онлайн-трансляция

В пятницу, 2 мая, в Одессе проходит проукраинский митинг. Около тысячи активистов с украинскими флагами собрались на Соборной площади. Они скандировали "Слава Украине - героям слава! Слава нации - смерть врагам! Восток и Запад вместе", а также антипутинские кричалки.

После того активисты двинулись в сторону Дерибасовской, на улице послышались взрывы от разрыва светошумовых гранат, в сторону активистов полетели дымовые шашки, сообщает "Украинская правда".



Потом в участников проукраинского марша полетели камни. Несколько машины, припаркованных на пути шествия, были разбиты.

В марше "За единство Украины" принимают участие активисты Майдана, "Правого сектора", "Самообороны", ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста".

На них напали пророссийские активисты, сообщает Думская.net.

В районе Соборной площади гремят взрывы, слышны выстрелы, обе стороны бросают друг в друга камни. Милиция получила подкрепление и попыталась разделить два лагеря, но протестующие оказали правоохранителям сопротивление и забросали их камнями.

В ход пошла тротуарная плитка, камни с мостовой.

"Сепаратисты строят баррикады в центре Одессы. Каким образом вооруженные люди оказались в центре города? Говорят, что это гастролеры", написал на своей странице в Facebook Виталий Уманец.

Фото: pravda.com.ua, видео: bambuser.com