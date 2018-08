Бои патриотов с сепаратистами в центре Одессы: онлайн-трансляция

В пятницу, 2 мая, в центре Одессы патриоты провели митинг и марш в поддержку соборности Украины, но были атакованы пророссийскими сепаратистами.

Боевики использовали камни, светошумовые гранаты и травматическое оружие.

В результате столкновений пострадали десятки человек, в том числе журналисты и правоохранители.

Милиция сообщает о четверых погибших в результате столкновений.

Активисты заявляют, что милиция с самого начала беспорядков в городе не реагировала на телефонные обращения граждан, заявляя, что в городе "ничего не происходит", и не вмешивалась в события, сообщает "Украинская правда"

"Менты полностью на стороне сепаратистов, отдают им огнестрельное оружие, калаши и щиты. Колорадов становится все больше. Всем одесситам, кому не безразлична судьба родного города, стягивайтесь в центр. Наши бойцы просят помощи. Приносите оружие и средства самозащиты", - написал в своем Facebook активист Руслан Андрийко.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-транляцию с места событий:



