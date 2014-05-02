Бои патриотов с сепаратистами в центре Одессы: онлайн-трансляция

Сепаратисты напали на патриотов, но были биты.
В пятницу, 2 мая, в центре Одессы патриоты провели митинг и марш в поддержку соборности Украины, но были атакованы пророссийскими сепаратистами.
Боевики использовали камни, светошумовые гранаты и травматическое оружие.
В результате столкновений пострадали десятки человек, в том числе журналисты и правоохранители.
Милиция сообщает о четверых погибших в результате столкновений.
Активисты заявляют, что милиция с самого начала беспорядков в городе не реагировала на телефонные обращения граждан, заявляя, что в городе "ничего не происходит", и не вмешивалась в события, сообщает "Украинская правда"
"Менты полностью на стороне сепаратистов, отдают им огнестрельное оружие, калаши и щиты. Колорадов становится все больше. Всем одесситам, кому не безразлична судьба родного города, стягивайтесь в центр. Наши бойцы просят помощи. Приносите оружие и средства самозащиты", - написал в своем Facebook активист Руслан Андрийко.
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Видео: ustream.tv, bambuser.com