Обама и Меркель предупредили о новых санкциях: Путин должен быть наказан

Если агрессия России против Украины продолжится, дальнейшие санкции со стороны стран "большой семерки" в отношении Москвы неизбежны. Президент РФ Владимир Путин и его окружение должны быть наказаны за свои действия.

Об этом заявил президент США Барак Обама на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, пишет "Украинская правда".

По словам американского лидера, Россия "не дает другого пути, кроме как наложение санкций на сектора российской экономики".

"Международное сообщество видит, что Россия нарушает все соглашения и международное право. Все знают, что Россия стоит за сепаратистами... Украинское правительство выполняет все взятые на себя обязательства в Женеве, вопрос - за Россией", - уверен Обама.

Он заверил, что "если Россия будет продолжать, G7 будет действовать и продолжит вводить санкции".

"Мы не заинтересованы в наказании россиян, но Путин и его окружение должны быть наказаны", - подчеркнул президент США.

В свою очередь, Меркель заявила: если ситуация в Украине не стабилизируется, ФРГ будет вводить санкции, действуя совместно с США.

По ее словам, третий раунд санкций готовится, и они будут касаться секторов российской экономики.

Напомним, на этой неделе США, ЕС, Канада и Япония ввели новые санкции против России, связанные с ее агрессией на востоке Украины.

В частности, американская сторона ввела санкции против ряда лиц и компаний, которые задевают окружение Владимира Путина.