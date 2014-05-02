Под Славянском начался бой с террористами, погибли двое украинских военных

Террористы атаковали украинских военных.
В районе села Андреевка возле занятого экстремистами Славянска террористы атаковали украинских военных. Начался бой, погибли двое наших военнослужащих.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"По состоянию на 21:30 2 мая в районе села Андреевка близ Славянска группа вооруженных экстремистов совершила нападение с применением стрелкового вооружения на военнослужащих 95-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины", - рассказали в министерстве.
"Продолжается жесткое боевое противостояние. В настоящее время подтверждена информация о гибели двух украинских военнослужащих. Накануне днем экстремистами была предпринята попытка помешать выполнению десантниками задач по назначению путем блокирования моста. При этом вооруженные экстремисты использовали уже привычную для себя тактику террористических группировок - привлечение к блокированию местных жителей, в том числе женщин", - также говорится в сообщении.
Напомним, ранее террористы сбили два украинских вертолета - погибли двое военнослужащих.
2 мая в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции против пророссийских экстремистов, занявших город.