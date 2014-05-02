Под Славянском начался бой с террористами, погибли двое украинских военных

В районе села Андреевка возле занятого экстремистами Славянска террористы атаковали украинских военных. Начался бой, погибли двое наших военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"По состоянию на 21:30 2 мая в районе села Андреевка близ Славянска группа вооруженных экстремистов совершила нападение с применением стрелкового вооружения на военнослужащих 95-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины", - рассказали в министерстве.

"Продолжается жесткое боевое противостояние. В настоящее время подтверждена информация о гибели двух украинских военнослужащих. Накануне днем ​​экстремистами была предпринята попытка помешать выполнению десантниками задач по назначению путем блокирования моста. При этом вооруженные экстремисты использовали уже привычную для себя тактику террористических группировок - привлечение к блокированию местных жителей, в том числе женщин", - также говорится в сообщении.

Напомним, ранее террористы сбили два украинских вертолета - погибли двое военнослужащих.

2 мая в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции против пророссийских экстремистов, занявших город.