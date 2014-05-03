В Славянске силовики помешали боевикам взорвать мост

В субботу, 3 мая, утром силовики, которые проводят спецоперацию в Славянске Донецкой области, помешали террористам взорвать путепровод, выполянющий функции моста.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Группа разведки антитеррора обнаружила на восточной границе Славянска заминированный путепровод. Силами инженерно-саперных подразделений путепровод был разминирован, а подразделения АТЦ продолжили наступление на террористов.

Кроме того, командующий Нацгвардией генерал-лейтенант Степан Полторак сообщил, что силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в Краматорске и все блокпосты вокруг города.

фото: @FedIvanica