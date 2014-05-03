В Украине объявлен двухдневный траур по погибшим в Одессе и АТО

В Украине объявлен двухдневный траур по погибшим в ходе антитеррористической операции и столкновениях в Одессе.

Соответствующий указ подписал и.о. президента Александр Турчинов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Второе мая стало для Украины трагическим днем. Я подписал указ о двухдневном трауре в Украине по героям, которые погибли в ходе антитеррористической операции и по погибшим в ходе трагических событий в Одессе", - говорится в заявлении.

Турчинов выразил соболезнования родным и близким погибших и предложил сделать правильные выводы из этой трагедии, которая произошла "прежде всего из-за внешней провокации".

"Виновные в организации и провоцировании этих событий будут наказаны", - пообещал он.

Турчинов также отметил, что украинцев сейчас постоянно толкают на противостояние, на гражданские конфликты, на уничтожение страны изнутри.

"Мы не можем этого допустить и должны быть едиными в борьбе с внешним врагом, с теми, кто хочет уничтожить Украину", - призвал ион.

Кроме того, Турчинов пообещал, что правоохранители будут продолжать борьбу против терроризма и бандитизма за мир и спокойствие в нашем государстве.

"В то же время, мы должны прекратить любые гражданские противостояния внутри страны, быть едиными в борьбе с внешним агрессором. Должны объединиться и совместно строить новую страну, где жизнь, здоровье и благополучие каждого украинца будут наивысшими ценностями", - сказал Турчинов.

Как известно, 2 мая в Одессе в результате столкновений антимайдановцев и сторонников единой Украины погибло 46 человек. В результате проведения АТО ранее в тот же день на Востоке Украины погибли четыре военнослужащих.

Больше о ходе АТО и кровавом побоище в Одессе смотрите в спецтеме "Главреда".