В МИД и СБУ считают, что россияне причастны к организации столкновений в Одессе

В СБУ заявили, что, по меньшей мере, трое граждан России причастны к организации провокаций в городе, из-за которых вчера, 2 мая, в Одессе начались массовые беспорядки. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что есть все основания полагать, что бойня в Одессе была спланирована и проплачена российскими спецслужбами.

Об этом пишет Украинская правда.

"Установлено, что среди задержанных лиц, устроивших провокации, которые привели к столкновениям и массовым жертвам среди людей 2 мая в Одессе, есть, по меньшей мере, трое граждан Российской Федерации. Соответствующие документы переданы в Министерство иностранных дел Украины", - отметили в СБУ.

В частности, один из задержанных - гражданин РФ Мефедов Евгений Игоревич, 1983 года рождения, уроженец города Йошкар-Ола. По его словам, его отец работает в МЧС РФ.

Еще двое задержанных - гражданин РФ Красильников Андрей Владимирович, 1966 года рождения, житель города Нижний Новгород и гражданин РФ Золоташко Александр Александрович, 1976 года рождения. Последний сообщил, что его отец сотрудник ВВ РФ.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел заявили: правоохранительными органами Украины получено подтверждение об участии граждан Российской Федерации в провокациях в Одессе 2 мая, в результате которых десятки людей погибли, сотни - получили ранения.

"Есть все основания утверждать, что трагедия была заранее спланированной и щедро проплаченной российскими спецслужбами акцией, целью которой было спровоцировать взрыв насилия в Одессе и дестабилизировать ситуацию во всем южном регионе Украины", - заявили в МИД.

Между тем, ранее в МВД Украины сообщили, что большинство из 172 задержанных за участие в массовых беспорядках, которые прошли в Одессе вчера, 2 мая, являются гражданами России, а также жителями непризнанной республики Приднестровье.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.