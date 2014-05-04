Кровавое побоище в Одессе произошло из-за бездействия силовиков - Яценюк

К гибели десятков людей в Одессе привела преступная бездеятельность МВД.
Вина за кровавое побоище в Одессе во многом лежит на силовиках, которые ничего не сделали, чтобы остановить столкновения.
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью BBC.
В то же время он подчеркнул, что будет проведено "полное независимое расследование обстоятельств произошедшего".
Также Яценюк признал, что большинство жертв: пророссийские сепаратисты, которые погибли в огне, забаррикадировавшись внутри здания.
"Я обвиняю СБУ и МВД в том, что они ничего не сделали, чтобы остановить побоище", - подчеркнул он.
Больше об одесской трагедии и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".