Кровавое побоище в Одессе произошло из-за бездействия силовиков - Яценюк

Вина за кровавое побоище в Одессе во многом лежит на силовиках, которые ничего не сделали, чтобы остановить столкновения.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью BBC.

В то же время он подчеркнул, что будет проведено "полное независимое расследование обстоятельств произошедшего".

Также Яценюк признал, что большинство жертв: пророссийские сепаратисты, которые погибли в огне, забаррикадировавшись внутри здания.

"Я обвиняю СБУ и МВД в том, что они ничего не сделали, чтобы остановить побоище", - подчеркнул он.

Больше об одесской трагедии и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".