Турчинов рассказал о войне против Украины, угрозе провокаций в Киеве и деньгах окружения Януковича

Беспорядки в Одессе и на востоке Украины были организованы из России, которая фактически ведет войну против нашего государства. При этом многие сепаратисты и диверсанты, действующие в нашей стране, финансируются за счет средств людей из окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил глава Верховной Рады, и.о. президента Александр Турчинов в интервью 5 каналу.

В частности, он рассказал о провокациях, которые грозят Украине на 9 мая. ''Их цель – свергнуть власть в Киеве. В столице созданы блок-посты с серьезной проверкой, потому что мы ожидаем, что на 9 мая могут быть провокационные действия. Не только в столице. Надо быть внимательными во всех регионах страны, где могут быть диверсанты, провокаторы", - цитирует Турчинова "Украинская правда".

И.о. главы государства подчеркнул, что фактически против Украины ведется война. 'И надо быть готовыми отбить эту агрессию", - сказал он.

Вместе с тем, Турчинов высказал уверенность, что провокаторам не удалось дестабилизировать ситуацию в Одессе, где 2 мая произошли уличные бои и пожар, в результате которых погибли более 40 человек.

И.о. президента заявил, что в Одессе "работает власть, есть очень много настоящих патриотов, которые готовы защищать свой ​​город и страну", а сепаратисты здесь "почувствовали реальное сопротивление со стороны патриотически настроенных жителей города", отмечает сайт Верховной Рады.

Вместе с тем, Турчинов напомнил, что, "к сожалению, попытки захватить административные здания, посеять панику и разочарование привели к гибели людей".

Говоря об организаторах беспорядков в Одессе и на востоке Украины, и.о. президента сказал, что они, как и местные сепаратисты, координируются "из центра из-за пределов страны (Украины - ред.), который находится в Российской Федерации. Организаторы провокаций, террористических действий находятся в России". Также, сказал он, среди провокаторов многие люди имеют российские паспорта или "гастролируют из Приднестровья".

Говоря об антитеррористической операции в восточных регионах, он заметил, что ее проведение усложняется тем, что многие жители этих областей поддерживают сепаратистов. Также это делают и "некоторые сотрудники милиции".

Поэтому, уверен спикер ВР, в этих областях нужно фактически полностью обновлять правоохранительные структуры, а там, где милиция поддерживала противозаконные действия, будут открыты уголовные дела.

При этом Турчинов заявил, что очень многие работники правоохранительных органов выполняли свой конституционный долг по защите правопорядка. Другой вопрос, сказал он, что силовикам не хватало сил, потому что главной задачей правоохранителей была локализация сепаратистов.

Также Турчинов отметил, что СБУ сейчас занимается локализацией возможности финансирования сепаратистских движений и диверсантов, в том числе, со стороны ближайшего окружения Виктора Януковича.

Вместе с тем, он сказал, что "очень много активов этих людей арестованы".

При этом спикер обратил внимание на то, что этим людям также принадлежат крупные предприятия, закрывать которые экономически нецелесообразно.

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Видео: 5 канал.