Силовики ликвидировали засады снайперов и обнаружили схемы минирования улиц в Славянске

Силовики готовятся к ликвидации снайперских точек боевиков в Горловке, Славянске и Семеновке.

Об этом сообщила глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко в Антитеррористическом центре, передает Украинская правда.

По ее словам, в процессе операции бойцам спецподразделения "Альфа" противостояло вдвое большее количество боевиков.

"С нашей стороны есть раненные, насколько мне известно, это два человека, они живы. Однако "Альфа" выполнила задачу в полном объеме – огневая точка противника ликвидирована", - сказала Остапенко.

Также, по ее словам, "принята к реализации информация об обнаруженных гнездах снайперов в населенных пунктах Горловка, Семеновка и Славянск, а также огневые засады вокруг гостиничного комплекса "Царицино", санатория "Шахтостроитель" и городской больницы Славянска".

По словам Остапенко, СБУ продолжает выявлять диверсионные группы сепаратистов в районе сел Макаровка, Красный Лиман и города Луганск. Также разоблачена схема обороны и минирования улиц в селе Дружковка, Славянске и Краматорске.

"Практически весь Краматорск находится под контролем Антитеррористического центра, кроме центра города, где сепаратисты, так же, как и в Славянске, продолжают удерживать здания МВД, СБУ и горисполком", - сказала Остапенко.

Также в СБУ заявили об обезвреживании ночью 3 мая снайперской точки боевиков на телебашне в городе Константиновка.