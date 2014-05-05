На Донбассе отравили и похитили пятерых украинских военных

В Донецкой области неизвестные отравили и похитили пятерых украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, 3 мая в Донецкой области неизвестные отравили 5 военнослужащих, после чего взяли их в плен, завладели оружием и пытались захватить БМП-2.

Возбуждено уголовное дело по статьям "захват заложников", "хищение оружия" и "бездействие военной власти, что привело к тяжким последствиям".

Органами прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

По данным МВД, 3 мая около 15 часов на блокпост возле поселка Рыбацкое приехали несколько граждан якобы с целью оказать посильную помощь военнослужащим (привезли продукты питания).

Позже выяснилось, что пища содержала вещество, вызвавшее сонливое состояние у силовиков.

Через полчаса около 20 неизвестных на трех автомобилях подъехали к военнослужащим и, воспользовавшись их беспомощным состоянием, взяли в плен 5 членов военного экипажа, отобрали 4 автомата, гранатомет, пулемет и боеприпасы.

На посту остались двое военных, которые смогли сопротивляться, отбили нападение и не дали завладеть их оружием.

Позже стало известно, что заложников и оружие доставили в захваченное здание Мариупольского горсовета.

Впоследствии мариупольские милиционеры смогли освободить заложников.

Ранее о применении сепаратистами на востоке Украины отравы сообщала пресс-служба СБУ.

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