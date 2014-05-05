Глава Меджлиса Чубаров не исключает, что его арестуют

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров не исключает, что после возбуждения в отношении него российскими властями уголовного дела, в ближайшие дни он может быть задержан и арестован с обоснованием "недопущения экстремистских действий" при подготовке и проведении мероприятий к 70-летию депортации крымскотатарского народа.

Об этом один из лидеров крымских татар сказал в интервью ZN.UA.

Чубаров отметил, что на сегодня ему не до конца понятна конечная цель, которую преследуют правоохранительные структуры России, возбуждая против него уголовное дело по нескольким статьям УК РФ за события 3 мая, когда в Крым не пустили Мустафу Джемилева.



"Очень широкий диапазон задач может быть поставлен. Начиная от прямого шантажа, завершая далеко идущими планами относительно крымских татар в целом. Я не хотел бы сейчас размышлять, не имея на руках постановления о возбуждении уголовного дела. Однако я не исключаю своего задержания в ближайшие дни с последующим арестом. И не только меня", - сказал глава Меджлиса.



По его словам, если за последними действиями в отношении лидеров крымских татар стоит провоцирование конфликта с целью выявления и "нейтрализации" организаторов протестов, то те, кто это делает, ничего не понимают в природе национального движения народа.



"Если кто вынашивает такой вариант, то они, действительно, не знают ни природу, ни суть крымскотатарского национального движения. Обезглавить движение – это ни в коей мере не означает, что это движение прекратится. Это первое. Второе - надо просто, осознавая суть национального движения крымских татар, предпринимать действия, которые совершенно исключат любые силовые конфликтные ситуации. Надо с ними просто говорить откровенно и открыто. Но этого диалога нет", - считает Чубаров.



"Все те действия, которые в последние дни происходили, включая запрет на въезд Мустафе Джемилеву в Крым, запрет, замечу, который официальным документом никто не может ни опровергнуть, ни подтвердить, - эти все действия в последнее время показывают, что в отношении крымских татар идут хаотичные движения, и очень трудно сейчас сказать, какова их цель. Можно строить различные прогнозы, в том числе и самые неприемлемые для крымских татар", - говорит председатель Меджлиса.



Рефат Чубаров также сообщил, что Меджлис пока не получил никакого ответа от исполкома городского совета Симферополя на свое уведомление о проведении 18 мая траурных мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине сталинской депортации крымских татар.

Сегодня Меджлис должен рассмотреть программу мероприятий, которые, по его словам, будут проведены при любых обстоятельствах.

Напомним, незаконная прокурор Крыма Наталья Поклонская накануне зачитала Чубарову предупреждение об "экстремистской деятельности", а также пригрозила ему ликвидировать Меджлис и запретить его деятельность.

Перед этим оккупационные российские власти не пустили в Крым одного из лидеров крымских татар Мустафу Джемилева.