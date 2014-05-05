В Одессе 2 мая будет Днем скорби

В Одессе отменены многие праздничные мероприятия, намеченные на 9 мая. Кроме того, ежегодно 2 мая в городе будет Днем скорби.

Об этом сообщает Думская.net.

Решение сократить праздничные мероприятия на День победы было принято и.о. мэра Одессы Олегом Брындаком.

В частности, он постановил отменить праздничный концерт и другие развлекательные мероприятия.

Состоится ли ранее анонсированный парад – пока неизвестно, поскольку его организацией занимается Одесский гарнизон.

Брындак также подписал распоряжение о Дне памяти в Одессе - 2 мая. "Ежегодно в этот день на зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домов города, будут приспущены флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Также в этот день будет ограничено использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в распоряжении.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками и противниками сепаратизма.

В результате провокаций с применением огнестрельного оружия и пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек.

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