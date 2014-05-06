В Симферополе жестоко избили крымского татарина: не захотел продавать дом

В крымском городе Симферополь, который, как и полуостров в целом, оккупирован российскими войсками, группа людей, пребывающих в нетрезвом состоянии, жестоко избила крымского татарина за то, что он отказался продать им дом.

Об этом во время пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, пишет "15 минут".

"У меня на столе лежит заявление от жителя Симферополя, крымского татарина. Он пишет о том, что с 16-го на 17-ое возвращался домой. Во дворе его дома была группа людей, в том числе и его соседи. Они пили пиво. С ними был незнакомец, который представился Костей",- сказал Чубаров.

По его словам, этот незнакомец попросил крымского татарина продать ему дом.

"После отказа незнакомец пообещал (крымскому татарину - ред.) создать условия, невыносимые для проживания. У них состоялась дискуссия, в ходе которой его (крымского татарина - ред.) жестоко избили", - подчеркнул глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что пострадавший написал заявление в милицию после случившегося инцидента, однако милиция до сих пор не пришла.

"Человек спрашивает у меня, что ему делать. У него есть жена, ребенок. Они живут в напряжении каждый день", - отметил он.

Чубаров считает, что этот случай является серьезным "сигналом для общества".

Ранее сообщалось, что в Симферополе неизвестные злоумышленники избили 14-летнего крымского татарина. По словам родителей, причиной конфликта стало то, что он разговаривал по телефону на родном языке.

Видео: youtube.com