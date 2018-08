Путин делает войну национальной идеей России, но есть способы противостоять ему - западные СМИ

Кремлевские политтехнологи присвоили память о Великой Отечественной войне, а президент РФ Владимир Путин делает войну национальной идей России. В то же время, Запад может противостоять агрессии Москвы против Украины, в частности, используя для этого экономические методы.

Об этом идет речь в обзоре западных СМИ, которые публикует Инопресса.

"Мы в одном шаге от военного столкновения в Украине. Необходима Женева-2", - говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сожалея, что "в российской внешней политике доминирующей категорией остается идея о сферах геостратегического влияния". По словам дипломата, украинский кризис способен разрушить возводившуюся десятилетиями европейскую архитектуру безопасности, пишет La Repubblica.

"Необходима вторая Женевская конференция", - убежден Штайнмайер. "Я концентрируюсь на поиске возможностей и инструментов по предотвращению гражданской войны. Все страны ЕС исключают военное вмешательство", - сообщил политик. "Быть может, трагедия Одессы стала тревожным звонком и для конфликтующих сторон. Легко осуждать события, как это было необходимо после нарушения международного права в Крыму, но бесконечно сложно отыскать политические решения", - отметил министр.



"Женева-2", по его мнению, должна установить отдельные обязательные к выполнению пункты, снизить напряженность в самых пострадавших от конфликта зонах, укрепить политический и конституционный процесс, который бы распространялся на всю Украину, на основе сотрудничества между США, Европой и Россией по экономической стабилизации в Украине.



"Совершенно очевидно, что в российской внешней политике доминирующей категорией остается идея о сферах геостратегического влияния. Это приводит не только к недопониманию, но и к конфликтам. Мы должны убедить Москву, что она также заинтересована в стабильности зоны между восточными границами ЕС и западными российскими границами", - сказал министр.



Касаясь вопроса о проведении президентских выборов в Украине 25 мая, Штайнмайер признал: "Предпосылки не слишком хороши. Но совершенно неприемлема стратегия, направленная на срыв выборов. Те в России, кто ставит под вопрос проведение выборов, противоречат сами себе: они сомневаются в легитимности нынешнего политического руководства в Украине, но отрицают возможность создания новой законности с избранием президента".



"Путин все еще возможный партнер или, скорее, противник?" - задали вопрос журналисты. "Мы не должны позволить ему быть противником", - ответил Штайнмайер.



"Мессианский" Путин старается расшевелить военные страсти, пишет Марк Франкетти в The Sunday Times, напоминая, что на этой неделе Россия планирует отметить годовщину разгрома нацистской Германии. Ожидается, что Владимир Путин "произнесет непокорную антизападную речь", а после парада вылетит в Севастополь.



Один западный дипломат заметил: "Масштаб парада и поездка в Крым должны передать простую мысль: Россия снова на коне, с нами лучше не связываться, мы защитим наши национальные интересы. А если Западу это не нравится - что ж, его несчастье".



Похоже, после многолетних поисков Путин выбрал объединяющую национальную идею - ею стала Великая Отечественная война, делает вывод издание.



Критики говорят, что кремлевские политтехнологи присвоили память о войне, чтобы разжигать страсти вокруг украинского кризиса. Каждый вечер в новостях твердят, что на востоке Украины промосковское "ополчение" (вооруженные террористы - ред.) борется с "фашистами" из Киева, а георгиевская лента стала прокремлевским символом.



Машина пропаганды использует Вторую мировую как лейтмотив, сказал неназванный бывший советник Кремля. "Эта тема вызывает сильные эмоции. Поэтому людям говорят, что Россия снова в осаде, что они должны сплотиться, а спаситель, конечно, только один - Путин собственной персоной", - пояснил он.



Киев и Москва пока воздерживаются от эскалации боевых действий, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски. На ее взгляд, "робость и медлительность" Киева объясняются сопротивлением местного населения (которое частично поддерживает экстремистов, хотя их влияние здесь значительно преувеличено - ред.) и сомнениями в надежности украинских войск. Но почему Россия пока не вмешалась в открытую, чтобы поддержать русскоязычных?



Самое очевидное объяснение - колоссальная рискованность операции и ее длительные негативные последствия, пишет автор.



Есть версия, что Россия может помешать Киеву увести всю Украину "на Запад", просто держа войска у границы, внедряя в Украину спецназ и все подготовив для роста поставок оружия экстремистам, отмечает издание.



Судя по заверениям Путина и Лаврова, Москва любой ценой хочет избежать вторжения. "Кремль не внял просьбам восточноукраинских чиновников о прямой помощи. На данный момент вся информация даже о косвенном российском вмешательстве остается недоказанной", - подчеркивает автор, не замечая при этом многочисленные доказательства участия российских диверсантов в провокациях на востоке Украины.



Но, если на востоке Украины сохранится безвластье и боевые действия распространятся, Москва сочтет, что нужно воспрепятствовать ослаблению безопасности у российских границ, допускает журналистка.



Чтобы помочь Украине "выдержать попытку захвата со стороны Путина", США должны укрепить украинскую экономику, призывает сенатор-республиканец Марко Рубио в The Wall Street Journal.



"Один из способов повысить шансы на благополучное будущее Украины - это укрепление ее национальной валюты, - говорится в статье. - Даже при том, что в 2014 году курс российского рубля снизился по отношению к доллару году почти на 9%, Путина тешит мысль, что с гривной все обстоит еще хуже: с января она обвалилась к доллару на 35%. Слабость валюты - часть его плана поставить Украину на колени".



Однако Америка и ее европейские союзники способны спутать карты российскому президенту, уверен американский законодатель. "Мы должны способствовать созданию украинского валютного совета", в рамках которого "гривна будет конвертироваться в доллары и евро по фиксированному курсу и подкрепляться за счет украинских запасов твердой валюты", пишет автор. "МВФ пополнит эти запасы с помощью специального соглашения о ссуде", - также считает он.



"Москва мгновенно столкнется с пугающей реальностью: украинская валюта внезапно стала надежнее, чем ее собственная", - указывает сенатор. "Кредитно-денежная политика не является сильной стороной России в международных отношениях, поэтому США и Европа должны стратегически использовать свое преимущество для нанесения ущерба уязвимому противнику", - уверен Рубио.



Белый дом надавил на топ-менеджеров ряда крупнейших американских корпораций, чтобы те отказались от участия в Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сообщает The New York Times. Это очередная попытка изолировать Москву в отместку за вмешательство на Украине.



В результате топ-менеджеры транснациональных корпораций, ведущих бизнес в России, - Alcoa, Goldman Sachs, PepsiCo, Morgan Stanley, ConocoPhillips и других - либо уже отказались поехать на мероприятие, либо планируют отказаться.



Чиновники Белого дома и американские министры лично звонили топ-менеджерам, и те оказались меж двух огней: "Они не хотят ссориться с администрацией Обамы, но остро осознают, что на форуме Путин "проводит перекличку". Чтобы не прогневать Путина и избежать негативных последствий для своего бизнеса в России, несколько компаний направят на форум менеджеров более низкого ранга, постоянно проживающих в Москве или в ЕС, говорится в статье.