Тимошенко уже говорит о революции в случае ее поражения на выборах

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко уверена, что все необходимые Украине реформы сможет провести только она.

Об этом экс-премьер заявила в Николаеве, передают НикВести.

"Я не хочу больше нести ответственность за провал революции. Но если страна выберет другого президента, а, собственно, у меня сегодня есть один конкурент, я думаю, что нам придётся зайти на третий круг революции. Потому что я там не вижу шанса для каких-либо изменений. Я просто знаю всех этих людей", - заявила Тимошенко.

Также лидер "Батькивщины" заявила, что Украине необходимы коренные изменения взаимоотношений бизнеса и власти, а также воспитание "нового поколения", которое построит "новую страну".

Кроме того, Тимошенко рассказала о своих законопроектах, принятие которых, по ее мнению, поможет решить проблему коррупции.

Напомним, по результатам последних соцопросов, на будущих президентских выборах 33,39% украинцев готовы проголосовать за Порошенко, и 10% - за Тимошенко.

Видео: НикВести