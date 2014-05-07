Сепаратисты Донецка против переноса "референдума": обсудят на совете

Народный совет так называемой "Донецкой народной республики" решил обсудить предложение президента России Владимир Путина о переносе псевдореферендума о статусе ДНР в четверг, 8 мая.

Об этом сообщил сопредседатель нелегитимного правительства ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

"Мы с уважением относимся к позиции Путина. Это взвешенный политик. Поэтому его предложение мы завтра вынесем на народный совет", — сказал Пушилин.

Между тем, член правительства так называемой "Донецкой народной республики" Александр Васьковский заявил, что сепаратисты в Донецке не поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переносе так называемого "референдума" о статусе региона, пишет УНН.

"Я еще не видел обращения Путина, но этого не надо делать", - заявил он.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин призвал перенести референдум на востоке Украины намеченный на 11 мая о самоопределении регионов с тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога.