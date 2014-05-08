Кернес рассказал, что скоро вернется в Украину

Мэр Харькова Геннадий Кернес, на которого ранее было совершено покушение, пообещал вскоре вернуться в Украину.

Об этом он сообщил в режиме телефонной конференции из клиники в Израиле, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

В то же время он передал свои поздравления участникам Великой Отечественной войны.

Также мэр рассказал, что уже несколько дней может следить за событиями по телевидению.

"Я в курсе событий, делаю выводы. Думаю, ничего не происходит просто так. Хочу, чтобы вы знали - я жив и скоро вернусь в Харьков", - заверил Кернес.

Напомним, в Харькове 28 апреля на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение - тяжелое огнестрельное ранение.

Больше о покушении на Кернеса читайте в спецтеме "Главреда".