Яценюк пообещал оставить в силе языковой закон Кивалова-Колесниченко

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал, что правительство оставит в силе закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Кивалова-Колесниченко).

Об этом говорится в обращении премьера, размещенном на сайте Кабмина.

"Мы сохраняем в силе языковой закон Кивалов-Колесниченко, принятый регионалами и коммунистами. В тех областях, где большинство людей говорит на русском, он имеет юридически статус регионального. Фактически же его права и возможности там такие же, как у государственного украинского ", - сказал Яценюк.

Также он добавил, что как глава правительства, при рассмотрении изменений в Конституцию, он предложит норму, согласно которой при сохранении статуса украинского как единственного государственного языка, местные советы получат право предоставлять статус официального русскому и другим языкам.

"Единство страны невозможно обеспечить, не научившись слушать друг друга и идти на компромисс", - подчеркнул он.

Кроме вышесказанного напомним, в конце февраля Верховная Рада голосами 232 депутатов проголосовала за отмену скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко.