Сепаратисты в Луганске решили проводить "референдум": переносить не будут

Так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области" 11 мая.

Об этом сообщил глава пресс-центра объединенной армии юго-востока Василий Никитин, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, данное решение в четверг было принято единогласно.

Также было принято соответствующее постановление.

"Переноса референдума не будет", - сказал один из лидеров сепаратистов Луганска Алексей Чмиленко.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли и сепаратисты так называемой "Донецкой народной республики".