У Путина получили "дорожную карту" ОБСЕ по выходу Украины из кризиса

Россия получила "дорожную карту" урегулирования ситуации в Украине, которую предложила ОБСЕ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Россия получила от ОБСЕ по дипломатическим каналам "дорожную карту" по урегулированию ситуации на Украине, и "теперь потребуется время для ее оперативного изучения". - заявил он.

Напомним, 7мая глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер заявил, что ОБСЕ подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.

По его словам, "дорожной картой" предлагается прекращение огня, деэскалация напряженности, налаживание диалога между сторонами и выборы. ОБСЕ планировала предложить "дорожную карту" всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.

Как известно, 8 мая в Украину с двухдневным визитом прибывает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.