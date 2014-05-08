Угроза экстремизма на юго-востоке Украины: опубликована новая карта

На юго-востоке Украины сохраняется угроза экстремизма со стороны пророссийских боевиков и вторжения российских войск. Она варьируется от 9 баллов на Донбассе до 2-х в Днепропетровской области.

Об этом эксперты "Информационного сопротивления" сообщают на своем сайте.

По мнению экспертов, самый высокий уровень угрозы сохраняется в Донецкой и Луганской областях – 9 баллов. В Одесской и Запорожской областях – по 5, в Харьковской – 4.

Чуть спокойнее ситуация в Херсонской и Николаевской областях – по 3 баллов, в Днепропетровской – 2.

В Киеве, Винницкой, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях – по одному баллу.

Также сообщается, что в 50-километровой зоне у границ с Украиной Россия сосредоточила 18 тыс. солдат, еще 23 тысячи – находятся в Крыму. Всего в 200-километровой зоне от границы с Украиной сосредоточено 60 тысяч солдат, сообщают эксперты "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что группировка российских войск у границ с Украиной не изменила численности по сравнению с ситуацией на 1 мая.

Фото: sprotyv.info