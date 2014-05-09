В центре Донецка собрались несколько тысяч сепаратистов: многие вооружены

Более тысячи вооруженных сепаратистов пришли на площадь Ленина в Донецке, где сейчас митингуют в честь Дня Победы, пишет "Сегодня".

"Они в полном обмундировании, у некоторых в руках автоматы Калашникова и букеты цветов. ГАИшники перекрыли улицу Артема, а на площадь продолжают сходиться люди. Сейчас на площади можно заметить несколько десятков милиционеров", - пишет издание.

Напомним, ранее в Донецке сепаратисты попытались сорвать митинг в честь Дня Победы, требуя исполнить гимн России.

В Донецке городские власти организовали торжественный митинг в честь Дня Победы возле памятника "Твоим освободителям, Донбасс".



В ходе мероприятия на трибуну прорвались сторонники "Донецкой народной республики", которые напомнили, что на 11 мая запланирован "референдум" и выразили надежду, что следующее 9 мая пройдет без фашистов и "гимн будут играть наш".



В этом митинге принимали участие более тысячи человек, а оркестр МВД играл Гимн Украины.