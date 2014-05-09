Царев: пожар в Одессе должны расследовать его виновники - этим займемся мы

Народный депутат от Партии регионов, бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев "отличился" новым ляпом - предложил расследовать пожар в Одессе тем, кто его затеял.

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"Страшное преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано, но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами - координационній комитет движения юго-востока, который объединяет движения юго-восточных регионов Украины, создает рабочую группу по расследованию Одесской Хатыни", - говорится в заявлении экс-кандидата.

Напомним, ранее Царев отличился в ходе ток-шоу одного из телеканалов - он не смог ответить на вопрос ведущего, когда началась Вторая мировая война.