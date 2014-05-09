Задержан начальник милиции Одессы: его этапировали в Киев

Начальник одесской городской милиции Андрей Нетребский задержан и этапирован в Киев.

Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД Арсен Аваков, пишет Думская.

Министр также рассказал, что в настоящее время Нетребского уже этапировали в Киев.

По его словам, начальник горУВД задержан в рамках расследования событий 2 мая.

Напомним, правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, действовавших в Одессе.

Как известно, 2 мая в Одессе произошли столкновения между вооруженными сепаратистами и проукраинскими активистами. Погибло 46 человек, более 200 были ранены.



Напомним, руководством МВД сразу после событий, которые произошли в Одессе 2 мая, и в результате которых погибло большое количество людей, был уволен целый ряд милицейского руководства в области.



А бывший начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины и объявлен в розыск.