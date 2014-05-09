Донецкие экстремисты рассказали, когда сложат оружие

В Донецке пророссийские экстремисты пообещали прекратить боевые действия после того, как они проведут так называемый "референдум", назначенный сепаратистами на 11 мая.

Об этом на митинге по случаю Дня Победы заявил сопредседатель так называемой "Донецкой народной республики" Александр Хряков, пишет Укринформ.

"Сразу после "референдума" мы перестаем вести боевые действия и всю работу переводим в политическую плоскость", - заверил он.

Ранее СМИ писали, что представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" решили провести "референдум" в два тура.

Кроме вышесказанного напомним, что 7 мая президент РФ Владимир Путин призвал боевиков перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.

Позже стало известно, что так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области" 11 мая.