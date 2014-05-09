Аваков рассказал о боях в Мариуполе: убиты 20 террористов

В Мариуполе группой террористов около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, была предпринята атака на горотдел милиции.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"В здании произошел бой. Который превратился в полномасштабное боевое столкновение, по факту подхода подкрепления со стороны ВС и подразделения "Омега" Нацгвардии. В результате боя, в котором участвовали подразделения Нацгвардии, ВС, спецподразделения МВД "Азов", значительная часть группировки террористов была уничтожена", - пишет он.

По его словам, в результате боя 20 террористов уничтожено, 4 взято в плен.

"Значительная часть нападавших, побросав оружие, скрылась в жилых кварталах города.

Наши потери - один убит, 5 раненых. Уточняются потери в составе вооруженных сил.

Здание горотдела охвачено пламенем",- уверяет он.

Позже глава МВД добавил, что потери украинских силовиков оказались больше, однако конкретных данных пока не уточнил.

"Мрази наемные, когда ж вы успокоитесь и насытитесь кровью? Думайте", - пишет Аваков.

По его словам, подразделения АТО получили подкрепление, переброшенные с других регионов. Позиция по отношению к террористам с оружием будет неизменна и одна - огонь на поражение.

"Для тех, кто думает по другому - тому диалог, дискурс, политический компромисс. Тем, кто пришел с оружием и стреляет, кто захватывает заложников, пытает их, грабит людей, прикрываясь различными лозунгами - ответ украинского государства будет только один - уничтожение.

Каждый выбирает сам. Ситуация становится черно-белой. Оттенки уходят в сторону. Другого - не дано - иначе страна превратится в пылающую буферную зону, где смерть станет нормой, а жить придется на руинах экономики и гражданских прав.

Времени остановить безумие все меньше. Время реально напрячь все силы, и выйти из этого состояния. Без халтуры и имитации. Всех прошу - и друзей и врагов. Отложите в сторону распри и интересы. Страна на кону", - написал Аваков.

Позже в Сети появилось видео с украинскими военными на улицах Мариуполя.

Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе три человека погибли, еще 25 получили ранения.

Также были опубликованы кадры, на которых силовики на носилках выносят раненых сквозь толпу людей с георгиевскими лентами.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что здание УВД Мариуполя полностью блокировано по периметру нашими войсками и техникой. Террористы забаррикадировались внутри и отстреливаются. Однако украинские силовики получили приказ живыми их не брать. Уже убиты 8 человек.