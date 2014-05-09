Уличные бои в Мариуполе: опубликованы новые фото и видео

В Сети опубликованы новые кадры уличных боев в Мариуполе.

В частности, на одном из фото снят погибший, который в момент смерти был в бронежилете - снайпер выстрелил ему подмышку.

Также показан БТР, захваченный террористами: на нем установлен флаг "Донецкой республики".

Напомним, по имеющимся данным, в ходе противостояния в Мариуполе были убиты 3 человека, еще 25 с ранениями попали в больницы.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что силовики разогнали экстремистов: 20 террористов были убиты, четверо взяты в плен.

Захват экстремистами украинского бронетранспортера:

Предыдущие фото и видео с улиц Мариуполя смотрите здесь.



Больше о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".