Турчинов назвал самую сложную проблему в борьбе с террористами на Донбассе

Одной из главных проблем антитеррористической операции в Донецкой области является то, что часть местного населения поддерживает пророссийских экстремистов.

Об этом заявил глава Верховной Рады, и.о. президента Александр Турчинов в эфире программы "Шустер live", пишет УНИАН.

Политик прокомментировал последние события. в частности, бои в Мариуполе, где "сепаратисты, террористы атаковали управление внутренних дел, где находилось и руководство управления". По его словам, "эта вакханалия, этот страшный террор, это безумие, к сожалению, происходит при поддержке многих представителей местного населения".

"Это наиболее сложная проблема, когда местное население, обманутое пропагандой РФ, все равно должно оставаться людьми, надо хранить у себя человеческое отношение к тому, что вокруг тебя. Но эта агрессивность сепаратистов была бы нереальна, если бы местное население их не поддерживало", - уверен Турчинов.

По его словам, именно такими людьми террористы прикрываются, как живым щитом, чтобы "не дать возможности выполнять свои функции силовым структурам Украины для того, чтобы защитить людей". Он отметил, что на востоке Украины есть террористы из России, но "есть и местные преступники, местный криминал, которые берут оружие и убивают людей, своих соседей, знакомых".

Турчинов уверен, что террористов из РФ "было бы легко уничтожать, не будь десятка тысяч тех, кто их прикрывает, кто их защищает, кто с флагами другой страны, страны-оккупанта, помогает им захватывать здания и убивать людей".

"И это очень затрудняет проведение АТО", - добавил и.о.президента.

Напомним, по последним данным, в результате боев в Мариуполе погибли 7 человек, еще 39 ранены.