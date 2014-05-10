В Мариуполе здание горсовета выгорело частично

Здание Мариупольского горсовета, где в ночь на 10 мая произошел пожар, выгорело частично.

Об этом сообщают очевидцы, пишет сайт 0629.com.ua.

Огнем повреждены лишь отдельные кабинеты с 1 по 4 этажи в правом крыле мэрии, включая большой зал горсовета, а также верхние этажи в центральной части здания.

Информации о пострадавших во время пожара нет.

По информации издания, причина пожара в мэрии также пока не установлена.

Также полностью выгорели баррикады, которые представители так называемой Донецкой республики строили у входа в горсовет.

Напомним, горсовет в Мариуполе горел 9 мая дважды, первый раз во время уличных боев и второй- ночью. Также горело здание горотдела милиции, которое, по данным главы МВД Арсена Авакова, атаковали боевики.

Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.



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