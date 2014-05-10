В Мариуполе здание горсовета выгорело частично

Информации о пострадавших во время пожара нет.
Здание Мариупольского горсовета, где в ночь на 10 мая произошел пожар, выгорело частично.
Об этом сообщают очевидцы, пишет сайт 0629.com.ua.
Огнем повреждены лишь отдельные кабинеты с 1 по 4 этажи в правом крыле мэрии, включая большой зал горсовета, а также верхние этажи в центральной части здания.
Информации о пострадавших во время пожара нет.
По информации издания, причина пожара в мэрии также пока не установлена.
Также полностью выгорели баррикады, которые представители так называемой Донецкой республики строили у входа в горсовет.
Напомним, горсовет в Мариуполе горел 9 мая дважды, первый раз во время уличных боев и второй- ночью. Также горело здание горотдела милиции, которое, по данным главы МВД Арсена Авакова, атаковали боевики.
Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.
Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".