На Донбассе террористы обстреляли реанимобиль и захватили раненого свободовца

Сегодня, 10 мая, в Макеевке террористы обстреляли реанимационный автомобиль и захватили тяжелораненного активиста "Свободы", доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока Алексея Демко, а также сопровождавшего его врач.

Об этом сообщил член Донецкой облорганизации ВО "Свобода", пишут Новости Донбасса.

По его словам, Алексея Демко макеевские медики транспортировали в Днепропетровск для оказания медицинской помощи в связи с тяжелым пулевым ранением и повреждением позвоночника. Реанимобиль с врачом и свободовцем был расстрелян сепаратистами на объездной дороге между Донецком и Макеевкой (в районе поселка Ганзовка), сообщает издание.

В настоящее время о судьбе раненого Демко и врача Галины Ивановой ничего не известно.

Напомним, ранее в "Свободе" сообщали, что Демко 8 мая был похищен сепаратистами из собственного дома, а после этого его жестоко избитого, с распоротым животом, обнаружили жители города на улице и доставили в одну из больниц Макеевки.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области были похищены три свободовца. А Валерия Сала, председателя ячейки "Просвиты" в Красном Лимане Донецкой области, - похитили и убили, а тело его сожгли.

Также напомним, "народный мэр" Славянска Пономарев заявил, что теперь в плен не будут брать украинских военных, а будут "валить всех".