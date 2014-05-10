На Донбассе рабочих под угрозой увольнения заставляют участвовать в "референдуме" - Тымчук

В городах Донбасса владельцы некоторых крупных предприятий оказывают мощное давление на своих сотрудников и рабочих, чтобы вынудить их участвовать в сепаратистском "референдуме".

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В городах Донбасса владельцы некоторых крупных предприятий оказывают мощное давление на своих сотрудников и рабочих с целью принудить их принять участие в так называемом "референдуме" по отделению Донецкой и Луганской областей от Украины", - отметил эксперт.

Также он добавил, что "подобная "работа" ведется в Краматорске, на крупнейшем в городе предприятии. Рабочих пугают тем, что в случае неподчинения они будут уволены. Владелец предприятия – член Партии регионов".

"По нашим данным, владелец предприятия давно пытается его продать. Однако это непросто, принимая во внимание предельно изношенные производственные мощности. Имеется информация, что российские бизнесмены согласны купить несколько цехов данного завода", - добавил он.

В то же время, резюмировал Тымчук, "подобные сигналы о принуждении рабочих со стороны владельцев предприятий к участию в "референдуме" поступают и из других городов Донбасса".

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