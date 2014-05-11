У Ахметова требуют прекратить бои на Донбассе: создали "дружину"

Группа "Метинвест" (контрольный пакет акций которой принадлежит СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова) призывала официальный Киев отказаться от масштабных боев в городах Донбасса и заявила о создании народной дружины из числа работников металлургических комбинатов.

Об этом говорится в заявлении группы, размещенном на официальном сайте "Метинвеста".

"Мы призываем отказаться от практики ведения в мирных городах Донбасса крупномасштабных боев с применением Вооруженных Сил, тяжелой техники и вооружения. Мы считаем, что украинские военные, а также и другие вооруженные люди должны немедленно покинуть город", - говорится в документе.

По мнению авторов заявления, "еще не исчерпаны все возможности мирных переговоров".

"Власть еще может и должна услышать голос жителей Донбасса. Дальнейшие военные операции на территории Донбасса приведут только к тому, что большинство жителей потеряет доверие и уважение к власти", - говорится в документе.

"Группа Метинвест предлагает признать непоправимые ошибки, совершенные в Мариуполе и других городах Донбасса, отвести войска, вступить в диалог с гражданами, срочно принять компромиссные политические решения, направленные на снятие социальной напряженности", - добавили в компании.

Также сообщается, что для поддержания порядка в Мариуполе Группа "Метинвест" совместно с муниципальной милицией создает народные дружины из числа работников металлургических комбинатов.

"С завтрашнего дня эти дружины приступят к патрулированию города и защите мирных граждан от мародеров и преступников, орудующих в городе", - отметили в компании.

Кроме вышесказанного напомним, 10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".