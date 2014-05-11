В ходе "референдума" на Донбассе проголосуют 400 тыс. "мертвых душ" - СМИ

Во время сепаратистского "референдума" относительно статуса Луганской области организаторы используют списки избирателей образца 2004 года.

Об этом сообщил источника в областной госадминистрации, пишет 0642.ua.

По данным источника, у организаторов оказались списки избирателей, которые использовались при голосовании на президентских выборах в 2004 году.

Он подчеркнул, что списки сильно устарели и отметил, что количество избирателей сократилось примерно на 400 тысяч человек.

"Почти 400 тысяч "мертвых душ" проголосуют 11 мая за непонятно какую республику", - заявил источник.

Для сравнения, население города Луганска составляет около 460 тысяч человек.

Ранее СМИ писали, что так называемый "референдум о независимости", который проходит в Донецкой и Луганской областях, проходит с огромным числом нарушений.

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