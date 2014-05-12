Глава Антитеррористического центра рассказал о войне против Украины и том, что нужно для успеха АТО

Против Украины ведется война нового типа, потому для успеха антитеррористической операции на востоке страны нужен системный подход, а не только применение военной силы.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил глава Антитеррористического центра СБУ Василий Крутов, пишет "ЛІГАБізнесІнформ".

"Идет многовекторная агрессия иностранного государства, которое подогревает сепаратистские настроения местного населения. Чтобы преодолеть эти угрозы, нужен системный подход, прежде всего, политические, дипломатические, экономические, социальные меры, потому что Украина столкнулась с чрезвычайным вызовом - войной нового типа", - сказал он.

Крутов отметил, что у сотрудников СБУ хватает профессионализма и патриотизма для выполнения задач по защите Украины.

"Что касается военнослужащих СБУ, то тут ситуация резко отличается от ситуации в Министерстве внутренних дел. Я не хочу сказать, что среди представителей спецслужбы нет тех, кто работает на интересы соседнего государства, это было бы нечестно. Но и рядовой, и руководящий состав сегодня как никогда настроен патриотично на выполнение своих функциональных обязанностей по защите своего отечества - это однозначно. Бойцы не только выполняют приказы, но и жертвуют своим здоровьем и жизнью", - заявил руководитель АТЦ.

Также он сказал, что режим Виктора Януковича целенаправленно уничтожал ведомство, но если в обществе будет понимание того, что спецслужба нужна народу, СБУ превратится в надежную преграду для агрессии.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявлял, что в ходе активной стадии АТО в воскресенье, 11 мая, украинская сторона добилась ряда стратегических успехов.

Видео: 5 канал.