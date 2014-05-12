С начала столкновений в Донецкой области погибли 49 человек

С начала массовых противостояний в регионе (13 марта 2014 г.), включая антитеррористическую операцию, в Донецкой области погибли 49 человек. Об этом свидетельствуют данные департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.



При этом в больницы с огнестрельными ранениями доставлены 245 пострадавших.



"Всего за данный период госпитализировались 150 человек, из них по состоянию на утро 12 мая в стационарах оставались 65", - добавляют в ОГА.

Как известно, в СБУ заявили, что с начала проведения антитеррористической операции погибли 14 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения.

Напомним, 9 мая, в боях в Мариуполе погибли семь человек, 39 госпитализированы с огнестрельными ранениями.