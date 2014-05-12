Под Славянском произошел бой между террористами: "выясняли отношения" - Тымчук

Военный эксперт рассказал о бое под Славянском.
Возле села Карповка близ Славянска Донецкой области произошел бой между группами террористов.
Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
На протяжении 20 минут две группы террористов общей численностью до двух десятков человек "выясняли отношения" с помощью автоматического оружия.
По словам эксперта, со стороны одной из групп был задействован 7,62-мм пулемет ПК.
При этом Тымчук добавил, что украинские силовики в перестрелке не участвовали.
"О жертвах информации в настоящий момент нет", - резюмировал военный эксперт.
Кроме вышесказанного напомним, ранее военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в воскресенье, 11 мая, украинские силовики добились серьезных успехов в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.