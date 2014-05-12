Под Славянском произошел бой между террористами: "выясняли отношения" - Тымчук

Возле села Карповка близ Славянска Донецкой области произошел бой между группами террористов.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

На протяжении 20 минут две группы террористов общей численностью до двух десятков человек "выясняли отношения" с помощью автоматического оружия.

По словам эксперта, со стороны одной из групп был задействован 7,62-мм пулемет ПК.

При этом Тымчук добавил, что украинские силовики в перестрелке не участвовали.

"О жертвах информации в настоящий момент нет", - резюмировал военный эксперт.

Кроме вышесказанного напомним, ранее военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в воскресенье, 11 мая, украинские силовики добились серьезных успехов в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.