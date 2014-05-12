В США не признают сепаратистский "референдум": это попытка расколоть Украину

Спикер Государственного департамента США Джен Псаки заявила, что Штаты не признают проведенный сепаратистами референдум на Донбассе, поскольку он не соответствует украинскому законодательству и является попыткой расколоть страну.

Об этом пишет Укринформ.

"Мы не признаем незаконный референдум в Донецке и Луганске. Он не соответствует украинскому законодательству и является попыткой расколоть государство", - заявила представитель Госдепа.

В то же время она подчеркнула, что голосование проводилось нелегально, с массовым повторным вбрасыванием бюллетеней, голосованием детей и людей, не являющихся жителями регионов.

Отвечая на уточняющие вопросы о позиции Вашингтона по ситуации в Украине, Псаки отметила, что внимание США "сосредоточено на проведении президентских выборов 25 мая".

Напомним, ранее 28 стран-членов Евросоюза заявили, что не признают результатов псевдореферендума, которые вчера, 11 мая, на Донбассе провели сепаратисты.

В ЕС заверили, что поддерживают территориальную целостность Украины и призвали Россию поступить так же.

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдума" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов.