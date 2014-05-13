Царев уже рассказывает о "молодом государстве" сепаратистов

Координационный совет сепаратистского движения "Юго-Восточное сопротивление" принял "Резолюцию про защиту суверенитета и организацию государственного управления Донецкой и Луганской народных республик", которые по итогам "референдумов" объявили о своей "независимости".

Об этом сообщил координатор движения "Юго-Восточное сопротивление", нардеп Олег Царев на своей странице в Facebook.

По его словам, на заседание движения "съехались наши коллеги из 8 областей".

"Заседание начали с того, что почтили минутой молчания память обо всех, кто погиб в противостоянии с киевским режимом. И мирных жителей, и бойцов народного сопротивления, и погибших в столкновениях в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Красноармейске, Одессе", - написал Царев.

"Мы должны обсудить итоги референдума от 11 мая. И наметить планы. Впереди много работы по обустройству молодого государства", - заявил он в начале заседания.

Позже Царев сообщил, что на заседании координационного совета "приняли Резолюцию про защиту суверенитета и организацию государственного управления Донецкой и Луганской народных республик".

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдума" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов. В то же время представители так называемой "Донецкой народной республики" попросились в состав России.

Больше о "референдуме" на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Также стоит напомнить, что против Олега Царева в Украине открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

Стоит также добавить, что ЕС внесла Царева в новый "черный санкционный список".