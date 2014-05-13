Бой с террористами под Краматорском: число погибших украинских десантников выросло до семи

Количество украинских десантников 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил, погибших во время боя с террористами под Краматорском возросло до семи человек.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Количество погибших десантников возросло до 7", - отметили в спецслужбе.

В СБУ заявили, что один из десантников, который был тяжело ранен во время боевого столкновения, умер во время транспортировки в вертолете.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в Минобороны сообщили о шестерых погибших и восьмерых раненых.

"Более 30 нападавших прибыли заранее и были размещены вдоль реки по кустам. Первый выстрел террористов из гранатомета попал в двигатель одного из БТРов, который подошел к мосту. Раздался взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную боевую машину, которая загорелась, дальше от деревни. Военнослужащие приняли бой", - рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что "после первого залпа террористов из тяжелого оружия погибли двое военнослужащих, еще 3 были ранены. Всего в результате схватки погибли 6 военнослужащих".