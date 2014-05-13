В МВД рассказали о расследовании трагедии 2 мая в Одессе

Заместитель главы МВД рассказал, что трагедия 2 мая в Одессе была спланирована заранее.
События, которые произошли в Одессе 2 мая и привели к гибели десятков человек, были спланированы заранее, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.
Об этом сообщил замглавы МВД Сергей Чеботарь, передает официальный сайт ведомства.
По его словам, "10 человек изъявили желание сотрудничать со следствием по трагедии, которая произошла в начале мая этого года в Одессе".
"На сегодняшний день могу констатировать, что 10 человек, а сегодня, наверное, уже и больше, изъявили желание сотрудничать со следствием. Они подтверждают то, что экстремисты действительно готовили эту операцию с целью дестабилизации ситуации в Одесской области", – подчеркнул он.
Также заместитель главы МВД отметил, что следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств трагедии, "а правоохранители снова задерживают тех лиц, которые своими действиями нарушали правопорядок и делали все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе".
По его словам, есть основания полагать, что в Одессе действовала специально организованная преступная группа экстремистов.
События в Одесской области были спланированы и развивались параллельно с событиями на востоке Украины. Целью злоумышленников была дестабилизация ситуации в Одессе.
"В связи с этим я хотел бы сказать, что работают все службы, в том числе – направляются дополнительные силы из Киева для того, чтобы ускорить рассмотрение этого вопроса. Чтобы общественность как Одессы, так и всей Украины знала, кто и что сделал для того, чтобы случилась эта беда", – отметил Чеботарь.
Как сообщал "Главред", 2 мая в Одессе произошли столкновения, в результате которых, по последним данным, погибли 48 человек, еще 250 - пострадали.
В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.