В МВД рассказали о расследовании трагедии 2 мая в Одессе

События, которые произошли в Одессе 2 мая и привели к гибели десятков человек, были спланированы заранее, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом сообщил замглавы МВД Сергей Чеботарь, передает официальный сайт ведомства.

По его словам, "10 человек изъявили желание сотрудничать со следствием по трагедии, которая произошла в начале мая этого года в Одессе".

"На сегодняшний день могу констатировать, что 10 человек, а сегодня, наверное, уже и больше, изъявили желание сотрудничать со следствием. Они подтверждают то, что экстремисты действительно готовили эту операцию с целью дестабилизации ситуации в Одесской области", – подчеркнул он.

Также заместитель главы МВД отметил, что следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств трагедии, "а правоохранители снова задерживают тех лиц, которые своими действиями нарушали правопорядок и делали все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе".

По его словам, есть основания полагать, что в Одессе действовала специально организованная преступная группа экстремистов.

События в Одесской области были спланированы и развивались параллельно с событиями на востоке Украины. Целью злоумышленников была дестабилизация ситуации в Одессе.

"В связи с этим я хотел бы сказать, что работают все службы, в том числе – направляются дополнительные силы из Киева для того, чтобы ускорить рассмотрение этого вопроса. Чтобы общественность как Одессы, так и всей Украины знала, кто и что сделал для того, чтобы случилась эта беда", – отметил Чеботарь.

Как сообщал "Главред", 2 мая в Одессе произошли столкновения, в результате которых, по последним данным, погибли 48 человек, еще 250 - пострадали.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.