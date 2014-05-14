Эксперт рассказал о главной проблеме АТО

Провалом антитеррористичесукю операцию (АТО) назвать нельзя. В той ситуации, в которой она проводится, мы видим результаты, и это уже очень много. Но существует ряд проблем в проведении спецоперации.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет Sprotyv.info.

"Надо оценивать, сколько факторов влияют на успешность АТО, чтобы понимать, через какую гору проблем приходится пробираться силовикам", - сказал он.

По мнению эксперта, ключевой проблемой является высшее командование. Они психологически не готовы к боевым действиям.

"К слову, именно к армейским генералам в штабе АТО наибольшие вопросы. Эти господа олицетворяют всю плачевность состояния в нашей армии. Патологическая склонность к вранью и показушности, паническая боязнь малейшей ответственности, неумение принимать простейшие решения, полная профнепригодность. Это жалкое зрелище, и тем более неприемлемое именно в сегодняшних условиях", - сказал Тымчук.

"Как мы, то есть группа "ИС", видим, это ключевая проблема. Смена руководства АТО поможет решать остальные проблемы.

Прежде всего, поведение личного состава почти всегда зависит от поведения командира. Это я знаю со времен своей лейтенантской юности, когда был заместителем командира роты", - отметил Тымчук.

"Огромная проблема с начала АТО состояла и состоит в том, что наши силовики – в первую очередь армия, точнее, армейские командиры всех звеньев, – психологически не готовы к боевым действиям. Это парадокс, но это факт. Начиная с Крыма, уйма примеров, когда и средние, и младшие командиры, а следом и рядовые просто отказывались выполнять приказы или наглухо саботировали их.

Наша армия никогда толком не воевала. Опыт миротворческих операций очень ограничен, - да и тут можно вспомнить разве что опыт Ирака. В других миссиях наши ребята выполняли в основном роль охранных подразделений. Все это накладывается на катастрофическое состояние боевой подготовки на протяжении двух десятилетий и полную деградацию системы военного образования", - подчеркнул эксперт.

По мнению Тымчука, в МВД – та же проблема. "Наши правоохранители весьма браво выступали против безоружных митингующих на Майдане, а когда речь пошла о хорошо вооруженных и обученных группах бандитов, начались проблемы", - сказал он.

"Хотя сейчас мы видим, как спецназ правоохранителей и Национальная гвардия довольно успешно выполняют задачи. В общем, опыт дается большой ценой, но он приходит, и это главное. Но я уверен, что если бы во главе всего этого стояли адекватные генералы, мы имели бы гораздо меньше крови и гораздо больше побед", - сказал Тымчук.

Также эксперт назвал несколько причин неэффективности спецоперации. Их несколько. "И политических, и военных, и психологических, и экономических (если говорить об уровне материально-технического обеспечения)", - говорит Тымчук.

Напомним, 13 мая, вблизи Краматорска во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады. В результате инцидента погибли семь военнослужащих, восемь получили ранения разной степени тяжести.