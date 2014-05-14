В Донецке боевики удерживают в заложниках тяжело раненого свободовца

Доверенное лицо кандидата в президенты, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока Алексей Демко из Макеевки (Донецкая область) находиться в тяжелом состоянии в плену у боевиков из общественной организации "Донецкая республика".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По данным журналиста, который находится в здании оккупированной Донецкой областной государственной администрации, у Демко - пуля в ребре, ему не оказывается медицинская помощь.

Напомним, 10 мая в Макеевке террористы обстреляли реанимационный автомобиль и захватили тяжелораненного активиста "Свободы" Алексея Демко, а также сопровождавшего его врача. Демко не выходит на связь с членами семьи уже неделю.